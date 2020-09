Gold und Goldaktien im Aufwärtstrend

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bilanzsummen der Zentralbanken Fed, EZB und Bank of Japan erhöhen sich zwischen 2015 und 2020 von 9.500 auf 20.900 Mrd $. Davon entfallen auf die EZB 7.584 Mrd $, die Fed 7.011 Mrd $ und die Bank of Japan 6.305 Mrd $.Kommentar: Die Goldreserven der Länder und Währungsgebiete decken aktuell etwa 5-6 % der Bilanzsumme der Zentralbanken ab.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 53.385 Euro/kg, Vortag 53.117 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 28,75 $/oz, Vortag 27,99 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 943 $/oz, Vortag 925 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 2.174 $/oz, Vortag 2.105 $/oz). Die Basismetalle verteuern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 45,75 $/barrel, Vortag 46,09 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,9 % oder 1,4 auf 154,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick und Yamana jeweils 1,0 %. Kirkland gibt 0,7 % nach. Bei den kleineren Werten haussieren Northern Dynasty 17,0 %, Entree 15,6 % und Novagold 8,0 %. Harte gibt 5,4 % nach. Bei den Silberwerten steigen Metallic 10,3 %, Minaurum 7,0 % sowie Silvercrest und Impact jeweils 6,1 %. Silver Bear fallen 7,9 % und Silver Bull 6,3 %.