Bis Anfang dieses Jahres verlief der Kursverlauf des Euro gegenüber der schwedischen Krone in geordneten Bahnen zwischen den Kursmarken von grob 10,1261 und 10,9338 SEK auf der Oberseite. Die Corona-Krise löste jedoch einen unerwartet starken Nachfrageüberhang auf den Euro aus und trieb die Notierung entsprechend auf 11,4269 SEK voran. Dieses hohe Niveau wurde jedoch schon unlängst wieder abgebaut, bis Mitte Juli setze das Paar auf 10,2166 SEK zurück. Dabei ging es jedoch unter die markante Unterstützung von 10,3820 SEK abwärts, an derer sich das Paar nun seit einigen Wochen die Zähne ausbeißt. Sollte ein Kurssprung darüber gelingen, werden wieder frische Handelsansätze frei.

Hop oder Top

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, erst bei einem klaren Wochenschlusskurs über der Kursmarke von 10,3820 SEK würde weiteres Kurspotenzial in Richtung 10,500 SEK freiwerden, darüber könnten die Zwischenstände aus Ende Juni um 10,5968 SEK angesteuert werden. Spätestens an der Marke von 10,6906 SEK sollten wieder größere Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Wer sich ebenfalls den Bullen anschließen möchte, kann hier zu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP59H3 zurückgreifen. Sollte jedoch ein Abpraller von 10,3820 SEK aufkommen, könnten sich zeitweise wieder Abschläge in den Bereich von 10,2598 SEK breitmachen. Aber erst unter den Julitiefs steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der Jahrestiefs aus Ende 2018 bei 10,1261 SEK spürbar an.