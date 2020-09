Unsichere Zukunft

Wie sich die Weltwirtschaft und damit auch der Energieverbrauch in naher Zukunft unter der Corona-Pandemie entwickeln, bleibt schwer abzuschätzen. Das sehen offenbar auch Investoren so. Dennoch ergibt sich aus technischer Sicht durch das höhere Tief in diesem Jahr eine gewisse Long-Chance, sobald die Trägermarke um 4,10 Euro positiv überwunden wird. Das daraus entstehende Aufwärtspotenzial könnte die Gazprom-Aktie direkt an den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 4,28 Euro vorantreiben, darüber bestünde die Möglichkeit eines Anstiegs an 4,50 Euro. Sollte allerdings das markante Unterstützungsniveau zwischen 3,50 und 3,65 Euro nachhaltig unterschritten werden, käme diese einem außerordentlichen Kaufsignal zugute und könnte das Papier auf 3,43 Euro abwärts drücken. Darunter müsste noch einmal die Unterstützung aus 2017 bei 3,22 Euro als Support zum Zuge gekommen.