Marktkommentar: EURUSD steigt und testet 1,19er-Marke

Die Stimmung der Anleger wurde am Dienstag durch die chinesischen Daten gestützt.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August zum ersten Mal seit acht Monaten, während es für die Industrieproduktion bereits der fünfte monatliche Anstieg in Folge war. Das Update deutet darauf hin, dass die Erholung an Fahrt gewinnt und die fiskalischen Impulse Früchte tragen. Die Indizes aus China outperformten während der asiatischen Sitzung. Die Nasdaq-Futures knüpfen im vorbörslichen Handel an die gestrigen Gewinne an und testen die Widerstandszone bei 11.355 Punkten, nachdem Ende der letzten Woche ein Doppelboden ausgebildet wurde.

EURUSD durchbrach am Montag die 1,1850. Der Bereich, der seit dem 2. September den wichtigsten Widerstand darstellt, konnte nach zahlreichen Tests und Fehlausbrüchen überwunden werden. Am Dienstag setzt das Paar den Anstieg fort und testet die 1,19. Die Marke wurde zuletzt am vergangenen Donnerstag getestet und ist auch als obere Grenze einer mehrwöchigen Seitwärtsrange (1,17 bis 1,19) bekannt. Technisch gesehen könnte EURUSD den Trend wieder aufnehmen und sich in Richtung 1,20 (Hoch vom September) bewegen.

Der DE30 konnte am Montag seine anfänglichen Gewinne nicht halten und vertiefte am Dienstag im vorbörslichen Handel den Rückgang bis zum Fibonacci-Retracement von 78,6% der am Freitagabend eingeleiteten Aufwärtsbewegung. Der Bereich um die 13.220 Punkte, der seit fast einer Woche abwechselnd als Widerstand und Unterstützung dient, muss nachhaltig zurückerobert werden.



