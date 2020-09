Gold etwas leichter

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mehrere hunderttausend bürgerliche Teilnehmer der Demonstrationen vom 1. und 29. August gegen die Einschränkungen der Grundrechte durch die Corona-Politik werden als gewalttätige Rechtsextreme, Holocaustleugner, Covidioten, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker und Spinner bezeichnet.Johann David Wadepuhl in der Bundestagsrede am 16.09.20 (2. Minute): „Es ist ein probates Mittel von diktatorischen Regimen, die Opposition, vor allem Dingen das Volk, wenn es den Diktator nicht mehr unterstützen will, zu diffamieren“.https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7470391#url=bWVkaWF0aGVrb3ZlcmxheT92aWRlb2lkPTc0NzAzOTE=&mod=mediathekDie EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 53.076 Euro/kg, Vortag 53.135 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 26,79 $/oz, Vortag 27,26 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 939 $/oz, Vortag 965 $/oz). Palladium zeigt sich relativ stabil (aktueller Preis 2.255 $/oz, Vortag 2.266 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 41,73 $/barrel, Vortag 41,09 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 156,1 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kirkland 1,4 %. Bei den kleineren Werten geben Oceana 3,8 % und Intern. Tower Hill 3,3 % nach. New Gold ziehen 10,2 % und Chesapeake 5,6 % an. Bei den Silberwerten fallen Maya 5,8 % und Metallic 3,6 %. Impact verbessern sich 4,0 % und Hochschild 3,4 %.