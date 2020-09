NEW YORK (dpa-AFX) - Im S&P 500 sind von diesem Montag an (21. September) die Aktien des Online-Modehändlers Etsy vertreten. Auch die Papiere des Halbleiterherstellers Teradyne und des Pharmazulieferers Catalent werden ab heute in diesem, den breiten Markt widerspiegelnden US-Benchmarkindex gehandelt. Dafür wurden die Aktien der Steuerberatungsgesellschaft H&R Block , die des Kosmetikunternehmens Coty sowie die des Einzelhändlers Kohl's herausgenommen. Sie befinden sich nun im S&P MidCap 400 .

Die Aktien des US-Elektroautopioniers Tesla indes hatten es entgegen den Erwartungen so mancher Marktteilnehmer nicht geschafft, in den S&P 500 aufgenommen zu werden./ck/men