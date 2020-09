Während die letzten Spätsommertage ausklingen, nahen nun Herbst und Winter. An der Börse fürchtet man ein Szenario, in dem die Infektionszahlen so dramatisch steigen, dass neue Lockdown-Maßnahmen, die vor Wochen noch als undenkbar galten und von den Regierungen abgelehnt wurden, doch wieder eingeführt werden müssen. Einige Länder wie Israel oder zeitlich begrenzt auch Großbritannien haben solche neuen Lockdowns bereits angekündigt.

Damit wird unter den Anlegern auch immer häufiger die Frage diskutiert, ob die rasante Kurserholung seit März jetzt ihr jähes Ende finden könnte. Auch die Stimmung in Frankfurt wird zunehmend schlechter. Die US-Technologieaktien, die den Deutschen Aktienindex wochenlang nach oben getrieben haben, korrigieren. Damit fehlt eine maßgebliche Stütze für den Markt. Zwar ist eine leichte Umschichtung der Verkaufserlöse aus den Tech-Aktien zurück in zyklische Werte zu beobachten. Dies scheint aber nicht auszureichen, um den DAX weiter nach oben zu bewegen. Somit ist auch eine stärkere Korrektur in den kommenden Handelstagen nicht auszuschließen.