HSBC-Aktie bricht nach „FinCEN”-Leak ein

Nach einem Bericht von BuzzFeed und anderen Medien, der auf durchgesickerten Dokumenten basierte, aus denen hervorging, dass mehrere Großbanken über zwei Jahrzehnte hinweg große Summen illegaler Gelder verschoben haben, weiteten die Banken ihre Verluste der vergangenen Woche aus und fielen auf den niedrigsten Stand seit Mai. Dem Bericht zufolge hat die HSBC (HSBA.UK), eine der größten Banken Großbritanniens, in den Jahren 2013 und 2014 Gelder über ihr US-Geschäft auf HSBC-Konten in Hongkong verschoben. Die Untersuchung zitierte Dokumente, die von Banken und anderen Finanzunternehmen beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums eingereicht worden waren. Der Bericht über verdächtige Transaktionen ist nicht nur äußerst belastend, sondern die Bank steht auch kurz davor, auf die Liste der „unzuverlässigen Unternehmen" Chinas gesetzt zu werden, was ihre Expansionspläne nach China gefährden könnte.

Die Aktie der HSBC (HSBA.UK) eröffnete die heutige Sitzung mit einer bärischen Kurslücke und bewegt sich auf die Unterstützung bei 2,67 Pfund zu, ein Niveau, das seit März 2009 nicht mehr erreicht wurde. Quelle: xStation 5



