Der Cannabis-Produzent startete eine neue Produktlinie. Auf einer Investorenkonferenz gab sich das Unternehmen zudem optimistisch. Diesen Optimismus sehen wir rein von der Charttechnischen Seite auch und bewerten unser Primärszenrio eines starken Anstieges mit einer Wahrscheinlichkeit von 55%

Wir haben beide unsere Szenarien nochmals überarbeitet.

Szenario 1 Primärszenario (55%)

Die Aktie hat sich zuletzt an der Unterstützung bei C$21.53 gehalten und versuchte erneut den Anlauf auf den Widerstand von C$22.27. Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Titel einen Impuls entwickeln könnte, bei dem die Aktie mit einem nachhaltigen Anstieg auch den Widerstand bei C$29.29 übersteigen dürfte. Es gibt jedoch auch unser zweites Szenario einer Korrektur bevor wir dann nach norden durchstarten.

Szenario 2 Alternativszenario (45%)

Sollte die Aktie nun nachhaltig am Widerstand bei C$22.27 scheitern und dann auch noch unter die Unterstützung von C$21.53 fallen, gehen wir davon aus, dass in der Folge die Unterstützung bei C$18.23 nicht stark genug sein dürfte, um den weiteren Abverkauf der Aktie zu stoppen. Sie dürfte vielmehr den Zielbereich zwischen C$12.97 und C$8.66 anlaufen. In diesem Bereich wäre eine Long-Positionierung zu prüfen, denn wir gehen davon aus, dass die Aktie von dort aus ganz klar nach Norden abziehen kann und dabei neue Höchstkurse anpeilen dürfte. Der Anstieg sollte dann eine Dynamik entwickeln, die wir aktuell bei der Aktie vermissen. Dann kann mit Canopy richtig Rendite erzielt werden!

FAZIT

Insgesamt sind wir recht optimistisch, dass sich die Aktie an den Fahrplan hält und nun die laufende Welle von im Bereich von C$50 zum Abschluss bringt. Dazu müsste sie aus dem jetzigen Seitwärtstrend nach Norden ausbrechen und mit einem Impuls den Anlauf auf den Widerstand bei C$29.29 starten. Allerdings müssen wir auch eine Variante berücksichtigen, bei der die Aktie zunächst noch einmal einen Rückfall erleidet und dabei den Zielbereich unterhalb der C$12.17 anläuft. Deshalb warten wir hier ab bis uns unsere Indikatoren ein sauberes Einstiegssignal liefern!

Bald wird sich eine gute Möglichkeit für eine Long-Positionierung in der Aktie bieten.

Wie können wir Ihnen dabei helfen von dieser Situation zu profitieren?

Ganz einfach:

Jeder Abonnent bekommt von uns einmal täglich umfangreiche Analysen zu den Metallen, Indizes diversen Rohstoffen, Forex und Cannabiswerten. Da wir uns nicht nur als Analysehaus, sondern auch als Handelssignaldienst verstehen, erhält jeder Abonnent zusätzlich zu unseren Analysen zu jeder Position, die wir eingehen oder verändern (Stoppplatzierung, Gewinnmitnahme, Nachkäufe), eine so genannte Kurznachricht via Mail.

Wir analysieren nicht nur – wir handeln selbst!

Das bedeutet, Sie können für alle von uns analysierten Märkte das Positionsmanagement erhalten. Überzeugen Sie sich selbst.

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de