Coronavirus: Markt-Update

- Die Zahlen der Coronavirus-Fälle nehmen in vielen europäischen und asiatischen Ländern weiter zu, während in den USA neue Cluster von COVID-19-Infektionen identifiziert wurden.

Gestern wurden 276.336 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Mittlerweile ist der 7-Tage-Durchschnitt leicht auf 283.867 angestiegen. Quelle: Worldometers

- Die Zahl der COVID-19-Neuinfektionen in Indien stieg am Mittwoch erneut an, einen Tag nachdem sie auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gefallen war. Gestern meldete Indien 83.347 neue Infektionen und 1.085 Todesfälle.

- Der US-Bundesstaat Wisconsin erlebte in den vergangenen zwei Wochen landesweit einen der höchsten prozentualen Anstiege von Coronavirus-Fällen und weist mit 17% die zweithöchste Rate positiver Coronavirus-Tests in der Nation auf, so eine Reuters-Zählung. Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, erklärte am Dienstag einen neuen Notstand im öffentlichen Gesundheitswesen und verlängerte das Mandat für eine Gesichtsmaske bis in den November hinein.

- In New York City, dem globalen Epizentrum der Pandemie im Frühjahr, identifizierten Gesundheitsbeamte am Dienstag eine neue Gruppe von COVID-19-Fällen im Bezirk Brooklyn und stellten einen deutlichen Anstieg der Infektionen dort und in einigen anderen Bezirken fest.

- Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Spanien stieg am Dienstag im Vergleich zum Vortag um fast 10.800 auf 682.267 an, wie die Daten des Gesundheitsministeriums zeigten.

- Die Vereinigten Staaten haben weiterhin die weltweit höchste Zahl an COVID-19-Todesfällen. Im Wochendurchschnitt verlieren sie laut einer Reuters-Zählung täglich etwa 800 Menschen durch das Virus, nachdem am 15. April mit 2.806 täglichen Todesfällen ein Höchststand verzeichnet worden war.

Die Gesamtzahl der Menschen, die in den Vereinigten Staaten durch das Coronavirus gestorben sind, überschritt 205.000. Quelle: Financial Times



