Marktkommentar: S&P 500 fällt ins Korrekturgebiet

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte am Mittwoch, dass die wirtschaftliche Erholung wahrscheinlich mehr Unterstützung benötige.

Die dringende Notwendigkeit weiterer fiskalischer Impulse wurde auch von anderen Fed-Beamten betont. Der US-Nachrichtensender CNN berichtete derweil, dass der US-Kongress vor der Präsidentschaftswahl, die im November stattfindet, kein Corona-Hilfspaket verabschieden werde. Der Auslöser für den gestrigen Ausverkauf am US-Aktienmarkt waren die PMI-Daten von IHS Markit für September, die insgesamt auf eine sich verlangsamende Geschäftstätigkeit hindeuteten. Der Nasdaq 100 underperformte mit einem Minus von -3,02%. Die S&P 500-Futures werden am Donnerstag auf dem niedrigsten Stand seit Juli gehandelt und erreichen das Korrekturgebiet, da der Index mehr als 10% unter seinem Allzeithoch notiert.

EURUSD hat am Mittwoch seine Verlustserie für einen dritten Tag ausgebaut und die Sitzung erstmals seit dem 24. Juli unter 1,17 geschlossen. Am Donnerstag hat das Paar versucht, im M30-Chart den 100er-EMA zu überwinden, um im übergeordneten Bild eine Aufwärtskorrektur einzuleiten. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf ein 7-Monats-Hoch, konnte dem Euro jedoch nicht zu einer Aufwertung verhelfen. Die Bären erhöhen den Druck und bringen den Kurs zurück zum heutigen Tagestief, sodass eine weitere Annäherung an die Unterstützung bei 1,15 (Hoch vom März) nicht auszuschließen wäre.

Der DE30 prallte am Mittwoch nach seinem anfänglichen Erholungskurs an der Marke von 12.800 Punkten ab und schloss die Sitzung nicht nur in der Verlustzone, sondern auch zum ersten Mal seit dem 22. Mai unter dem 100er-EMA (D1-Chart). Eine Zurückeroberung ist von entscheidender Bedeutung, da ein nachhaltiges Unterschreiten den Trend für eine längere Zeit umkehren könnte. Am Donnerstag versuchen die Bullen, den heutigen Fehlausbruch am Wochen-Tief für einen Angriffsversuch zu nutzen.



