Amazon & Co. tragen in den USA zum Aussterben der klassischen Mall bei. Co­rona ist ein weiterer Trendverstärker dieser Entwicklung. Noch vor der Insolvenz der einstigen Handelsikone Sears (quasi das US-Pendant zu Karstadt) spaltete diese 2015 den größten Teil ihrer Immobilien in ein separat notiertes REIT ab: Seritage Growth Properties (IK*). Christoph Karl analysiert das Unternehmen im Smart Investor genau.

Die 235 Einkaufszentren – ein Großteil davon befindet sich in zentralen Lagen von US-Städten – sollen zu modernen Einzelhandels- und Gastronomieflächen sowie Wohnun­gen entwickelt werden, finanziert durch Teilverkäufe des bestehenden Portfolios. Immerhin sitzt Seritage auf einer Fläche von knapp drei Millionen Quadratmeter.