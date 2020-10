​​​​​​​Ein Trend zieht immer stärker in die private Geldanlage ein: Immer mehr Menschen achten mittlerweile nicht mehr nur auf die Rendite, die ihr Finanzkapital abwirft, sondern auch darauf, dass es nachhaltig investiert wird.

Passend zur steigenden Nachfrage gibt es mittlerweile ein recht umfangreiches Angebot zur Geldanlage, aus dem Anleger mit Interesse an Nachhaltigkeit wählen können. Die Anbieter treffen damit den Nerv der Verbraucher - machen allerdings mit der neuen Flut an Produkten auch vielen die Investmententscheidung schwer. Von aktiv gemanagten Fonds bis hin zu Indexfonds bzw. ETFs und Direktinvestments gibt es offenbar kein Finanzprodukt für Privatanleger, das nicht mittlerweile auch in vielfältigen nachhaltigen Versionen erhältlich ist. So gibt es inzwischen 145 nachhaltig gemanagte Investmentfonds allein in Deutschland.

Das Kapital, das private Anleger in nachhaltige Finanzprodukte investieren - also in jene Produkte, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien ausdrücklich in ihren Anlagebedingungen verankern -, hat sich innerhalb von nur zwölf Monaten fast verdoppelt von 9,4 Milliarden Euro auf über 18 Milliarden Euro.

Das Vermögen in den Fonds stieg um gut 40 Prozent von 44,7 Milliarden Euro im Jahr 2018 auf 63,2 Milliarden Euro in 2019. Zum Vergleich: 2005 steckten gerade einmal 2,6 Milliarden Euro in diesen Fonds. In solche Produkte legen allerdings auch große Investoren wie Stiftungen, Pensionskassen oder Versicherungen Kapital an.

Für die Qual der Produktauswahl werden Anleger aber oft auch belohnt: Weil die Nachfrage nach nachhaltigen Investments steigt, werfen diese Anlage zunehmend mehr Rendite ab als ihre nicht-nachhaltigen Pendants, aus denen tendenziell Geld abfließt. In den vergangenen zehn Jahren brachten nachhaltige globale Aktienfonds jährlich im Schnitt eine Mehrrendite von einem halben Prozentpunkt. Dieser Vorsprung wuchs im vergangenen Jahr auf 3,1 Prozentpunkte. Und auch in diesem von der Coronakrise geschüttelten Jahr hat der breite Aktienindex MSCI World SRI mit Ausrichtung auf Nachhaltigkeit bisher etwas besser ausgesehen und etwas weniger verloren als sein traditioneller "Bruder", der MSCI World.

Doch wie funktioniert das nachhaltige Anlegen? Welche Strategie führt zum Erfolg, welche Produkte sind besonders geeignet, und wie können Anleger ihre Investmentideen umsetzen?

Generell gilt: Ob ein Depot nun als hell- oder dunkelgrün - also als wenig oder besonders nachhaltig - bezeichnet werden kann, es gelten stets die gleichen wichtigen Grundsätze für die private Geldanlage. Daher sollte sich jeder Anleger, der über nachhaltiges Investieren nachdenkt, zunächst grundlegende Fragen stellen: Wie viel Geld kann ich beiseitelegen? Wie lange kann ich darauf verzichten? Lege ich langfristig für meine Altersvorsorge an, oder ist das mittelfristige Ziel beispielsweise der Kauf einer Immobilie oder eines Autos? Kann ich auch bei hohem Risiko ruhig schlafen, oder brauche ich in erster Linie Sicherheit im Depot?

Anleger sollten also entscheiden, welchen Teil des Geldes sie in Produkte mit höherem Risiko wie beispielsweise Aktienfonds stecken und welcher Teil wertstabiler und damit sicherer angelegt werden soll, zum Beispiel in einem Rentenfonds oder auf einem Tagesgeldkonto. Erst dann kommt das Thema „Nachhaltigkeit".

Ein einfacher Weg zur Nachhaltigkeit ohne Risiko von Kursschwankungen ist ein Konto bei einer Nachhaltigkeitsbank, wie zum Beispiel bei der Triodos Bank oder bei der Gemeinschaftsbank GLS. Etwas mehr Mühe macht es, Geld am Kapitalmarkt mit gutem Gewissen anzulegen. Dort allerdings können Anleger Chancen auf Renditen wahrnehmen, etwa über breiter anlegende Fonds oder indexnachbildende ETFs.

