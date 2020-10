Rohöl- und Kupfer-Longs gehen deutlich zurück - CoT-Report

Washington 05.10.2020 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf Rohstoffe zuletzt bei Rohöl und Kupfer reduziert. Bei Mais und Sojabohnen werden weiterhin steigende Preise erwartet.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 29. September, um 0,3 Prozent auf 1.188.027 Kontrakte ausgeweitet. Dabei sind die Netto-Longpositionen auf Mais und Sojabohnen deutlich gestiegen, während es bei Kupfer und WTI-Rohöl einen deutlichen Rückgang gab.





Der Goldpreis hat sich zuletzt wieder auf die Marke von 1.900 USD nach oben gearbeitet. Mit der Covid-19 Infektion von US-Präsident Trump sind die Marktteilnehmer nochmals deutlich verunsicherter geworden. Die Netto-Longs auf Gold wurden angesichts dessen allerdings nahezu unverändert belassen. Die Netto-Longs wurden um 1,6 Prozent auf 128.953 Kontrakte reduziert. Der US-Dollar hat den Goldpreis in den Vorwochen belastet. Zuletzt geriet der Greenback aber wieder unter Druck. Gegenwärtig herrscht Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Greenbacks. Wächst die Unsicherheit weiter, dürfte dies auch den Goldpreis und die Aktienmärkte belasten. Angesichts der Aussicht für eine sehr schwierige Wahl in den USA rechnen Analysten aber damit, dass der Goldpreis wieder anziehen dürfte.Die Netto-Longpositionen auf Silber stiegen leicht um 0,5 Prozent auf 35.772 Kontrakte. Gegenüber Platin sind die Investoren mit 174 Kontrakten netto short. Die Netto-Longs auf Palladium sanken um 10,7 Prozent auf 3.542 Kontrakte.Bei WTI-Rohöl wurden die Netto-Longs um 6,1 Prozent auf 304.814 Kontrakte reduziert. Mit dem Anstieg der Infektionszahlen in der Pandemie wächst die Verunsicherung der Investoren. Es wird befürchtet, dass es wieder zu umfangreicheren Lockdowns kommt, die die Nachfrage nach Ölprodukten beeinträchtigen dürfte. Gleichzeitig wurde in den letzten Tagen darüber berichtet, dass die Förderung der OPEC-Staaten im letzten Monat gestiegen sei. Russland soll zudem mehr Rohöl gefördert haben, als im Rahmen der OPEC+ Kooperation vereinbart. In den USA stagnierte die Förderung zuletzt bei 10,7 Mio. Barrel/Tag, was weit unter dem Rekordhoch von 13,0 Mio. Barrel/Tag liegt. Die US-Rohölbestände liegen auch weiterhin weit über dem Fünf-Jahresschnitt.Die Netto-Longpositionen auf Kupfer wurden um 12,1 Prozent auf 76.736 Kontrakte reduziert. Das rote Metall stand ebenfalls unter dem Eindruck der wachsenden Verunsicherung, so dass die Preise in London wieder abrutschten. Kupfer konnte sich der Marke von 7.000 USD annähern, da die Erholung der chinesischen Wirtschaft weitergeht, während gleichzeitig die Sorgen der Marktteilnehmer über die Angebotslage hoch waren. Nun wird befürchtet, dass es neue Konjunkturdämpfer geben könnte. Begünstigt werden die Sorgen vom jüngsten Anstieg der Kupferbestände an der London Metal Exchange.Bei den Agrarrohstoffen zeigte sich ein durchwachsenes Bild. Die Netto-Longs auf Sojabohnen wurden um 8,5 Prozent auf 229.043 Kontrakte ausgeweitet, während die Netto-Longs auf Mais um 11,4 Prozent auf 106.820 Kontrakte kletterten. Bei Weizen war ein Rückgang der Netto-Longs um 14,6 Prozent auf 12.424 Kontrakte zu verzeichnen.Quelle: shareribs.com / CFTC