NEW YORK (dpa-AFX) - Die Caterpillar-Aktien haben am Montag im erholten Gesamtmarkt überdurchschnittlich zugelegt und von der Ankündigung eines Zukaufs profitiert. Der US-Baumaschinenhersteller will das Öl- und Gasgeschäft der britischen Weir Group übernehmen.

An der Spitze im US-Leitindex Dow Jones Industrial gewannen die Caterpillar-Anteile zuletzt 2,7 Prozent auf etwas mehr als 154 Dollar. Sie rücken somit wieder in die Nähe ihres vor gut zwei Wochen erreichten Zweijahreshochs von 156,25 Dollar.