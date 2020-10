Innoviz Technologies stellt seine nächste Generation, InnovizTwo, vor, die die Industrie auf dem Weg zum autonomen Fahren beschleunigen und sichere Mobilität für alle ermöglichen wird

Rosh Ha'ayin, Israel (ots/PRNewswire) - Innoviz Technologies, ein führender

Anbieter von Hochleistungs-Festkörper-LiDAR-Sensoren und Wahrnehmungssoftware,

führt einen Sensor der nächsten Generation in seine Produktlinie ein - den

InnovizTwo. Der neue automobiltaugliche Hochleistungs-LiDAR-Sensor bietet eine

voll ausgestattete Lösung für alle Stufen des autonomen Fahrens zu sehr

niedrigeren Kosten.



Obwohl die Automobilindustrie auf dem besten Weg in eine hochautomatisierte

Zukunft ist, wird es bis dahin noch einige Jahre dauern. Heute sind selbst die

fortschrittlichsten L2+1-Plattformen noch mit technischen Einschränkungen

konfrontiert, die zu Sicherheitsproblemen führen, das Wachstum behindern und die

langfristige Erreichung eines höheren Automatisierungsgrad unmöglich machen. Nur

ausgewählte Automobilhersteller sind in der Lage, den Quantensprung selbst zu

vollziehen, der erforderlich ist, um L32-Fahrzeuge anbieten zu können. Hierfür

müssen Hunderte von Ingenieuren über mehrere Jahre hinweg die Technik in allen

Fahrszenarien validieren, bis sie bereit sind, vor der Markteinführung eines

L3-Fahrzeugs die volle Verantwortung zu übernehmen.







ermöglichen, wird die Industrie die L2+-Funktionalität einführen müssen, jedoch

mit Hardware, die L3 und L43 bei deren Markteinführung bereits unterstützt. Mit

immer mehr effektiv ausgestatteten Fahrzeugen werden die Automobilhersteller in

der Lage sein, Fahrbahndaten zu erfassen und über Over-the-Air-Updates

fortschrittlichere Funktionen für dieselben Fahrzeuge freizugeben, wobei

zunehmend Funktionen hinzugefügt werden, um L3 und L4 zu erfüllen. Um diese

Strategie zu verfolgen, muss die Hardware fortschrittlichere technische

Anforderungen erfüllen und gleichzeitig unter dem Preispunkt der heutigen

L2-Technologie liegen.



Um diese Vision zu ermöglichen, kündigt Innoviz jetzt eine neue Generation

seines LiDAR an, InnovizTwo.



Es waren immer die Pioniere der Branche wie

neuesten, innovativsten Technologien Maßstäbe für andere Akteure im

Automobilbereich gesetzt haben. So hat sich BMW 2018 für den Einsatz von

InnovizOne (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2948410-1&h=3536939172&u=https%3

A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2948410-1%26h%3D998757248%2

6u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.magna.com%252Fcompany%252Fnewsroom%252Freleases%252

Frelease%252F2018%252F04%252F26%252Fnews-release---magna-wins-lidar-business-wit Seite 2 ► Seite 1 von 3



