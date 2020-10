DE30 testet Unterstützung bei 12.100 Punkten

++ Europäische Indizes vertiefen Rückgang ++ DE30 testet Schlüsselunterstützung bei 12.100 Punkten ++ Covestro veröffentlichte Zahlen für das 3. Quartal 2020 ++



Während der asiatischen Sitzung sah es so aus, als könnten sich die europäischen Indizes heute auf eine Erholung einstellen, da der Handel an den Terminmärkten ansteigt. Die Gewinne wurden jedoch nach dem Start der Kassa-Sitzung schnell wieder zunichte gemacht. Die meisten europäischen Indizes wurden zum Zeitpunkt des Schreibens um mehr als 0,5% niedriger gehandelt. Der polnische WIG20 (W20) schneidet dank der soliden Gewinne der beiden größten Aktien besser ab.

Der DE30 gibt weiterhin nach und testet heute eine wichtige mittelfristige Unterstützung. Die Marke von 12.100 Punkten ist durch verschiedene Unterstützungsniveaus gekennzeichnet: Das Fibonacci-Retracement von 23,6% der im März begonnenen Erholungsrallye, die 200-Tage-Linie (violette Linie) und die untere Grenze der Overbalance-Struktur (gelbes Rechteck). Ein Durchbruch nach unten würde auf eine bärische Trendumkehr hindeuten und könnte zusätzlichen Druck auf den deutschen Leitindex ausüben. Quelle: xStation 5



Unternehmensnachrichten

Covestro (1COV.DE) veröffentlichte heute vor Beginn der Sitzung den Ergebnisbericht für das 3. Quartal 2020. Der Reingewinn belief sich im Quartal auf 179 Millionen Euro, was einen Anstieg von 21% im Jahresvergleich bedeutet und über dem Konsens von 112 Millionen Euro liegt. Die Einnahmen gingen um 13% im Jahresvergleich auf 2,76 Milliarden Euro zurück, was jedoch hauptsächlich auf die niedrigeren Preise zurückzuführen ist (Erwartung: 2,85 Milliarden Euro). Covestro bestätigte die Prognose für das EBIT 2020 in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro und lag damit an der Obergrenze der bisherigen Prognose (0,7 bis 1,2 Milliarden Euro).

Schaeffler (SHA.DE) gab die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2020 bekannt. Der Umsatz lag mit 3,396 Milliarden Euro um 2,6% unter dem Vorjahr, aber höher als erwartet. Die soliden Verkaufsergebnisse waren aufgrund der starken Nachfrage in China möglich. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 9,1% im 3. Quartal 2019 auf 9,4% im 3. Quartal 2020. Den vollständigen Quartalsbericht wird Schaeffler am 10. November veröffentlichen.

DE30-Mitglieder um 11:10 Uhr. Quelle: Bloomberg



