Die aktuelle Tageskerze stützt die Annahme einer Trendwende im Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements, dieses Niveau wurde zu keinem Zeitpunkt auf Tagesschlusskursbasis unterschritten. Dadurch könnten sich jetzt weitere Gewinne durchsetzen und erlauben es ein kurzfristiges Long-Engagement auf E.ON abzuschließen. Vorzugsweise sollte aber ein Schein mit einem ausreichenden Hebel zum Einsatz kommen, da die nächsten Hürden sich vom aktuellen Kursniveau nicht weit weg aufhalten.

Trendwechsel

Oberhalb der Kursmarke von rund 9,00 Euro sind weitere Zugewinne zunächst an 9,20 Euro zu erwarten, darüber könnte der Bereich um die Septembertiefs bei 9,27 Euro und somit die zuletzt gerissene Kurzlücke in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN KB30AT ergibt sich dadurch ein Renditepotenzial von 40 Prozent. Volatil dürfte es an den Finanzmärkten ohnehin weiter zugehen, erst gegen Ende dieser Woche wird mit einer Entspannung gerechnet. Ein Kursrutsch unter die vor Wochentiefs von 8,71 Euro birgt dagegen die Gefahr, die mittelfristige untere Handelsgrenze um 8,16 Euro anzusteuern.