S&P500 Das Chaos wird immer größer! Gastautor: Philip Hopf | 03.11.2020, 15:44

Das Chaos in den USA wird immer größer! Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl, die am 3. November stattfindet, wird ein Skandal unvorstellbaren Ausmaßes publik: US-Behörden haben sich offenbar nach näherer Betrachtung der in Deutschland regierenden Politik dazu entschieden, die kompetentesten Wähler von der Abstimmung auszuschließen. Trotz ständiger Mitsprachebedürfnisse aus Deutschland soll man sich in den USA darauf verständigt haben, dass nur US-Amerikaner den Präsidenten bestimmen sollen. Dieser perfide Schachzug trifft auf Unverständnis bei den Menschen zwischen Kiel und Garmisch. „Die Amerikaner glauben in ihrer Arroganz, ohne die Einmischung der deutschen Presse und der, auch in der türkischen Außenpolitik, weltweit geschätzten deutschen Meinung, ihr Land selbst regieren zu können" sagt Willi S. aus Schwieberdingen. („Ich sehe regelmäßig Baywatch und esse Burger!")

Der S&P500 reagiert hierauf erleichtert und folgt dem hinterlegten Primärszenario einer Gegenbewegung. Solange sich diese unter 3364 Punkten hält, gehen wir im Anschluss von einer Fortsetzung der hinterlegten Abwärtsbewegung in Richtung 3000 Punkte aus.

Chart 1 S&P500

Dort angekommen, sehen wir den S&P500 ein nachhaltiges Tief abarbeiten und in Richtung neuer Allzeithochs ausrichten. Wer sich hier bereits auf der Longseite positioniert, sollte sich mit Stopps unter 3200 Punkten orientieren. Wie bereits im Weekend Update geschildert, sollte jedoch in den nächsten Tagen eine erhöhte Volatilität mit eingeplant werden, was auch zu irrationalen Ausschlägen führen kann.

Chart 2 S&P500

Zusammengefasst befindet sich der S&P500 in der hinterlegten Gegenbewegung, die sich allerdings unter 3364 Punkten halten sollte, um anschließend wieder in Richtung Süden abzudrehen und den hinterlegten Zielbereich anzulaufen. Dort angekommen, gehen wir dann von einem nachhaltigen Tief im S&P500 aus, um auf Sicht 2021 neue Allzeithochs auszubauen.



