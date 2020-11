Die US Wahl ist da, der Lockdown 2 ist da. Wir haben ein klares Ziel für die nächste Kursbewegung!

Spahn reist in Zeit zurück!

"Ich bin gleich wieder zurück!" – mit diesen Worten schloss Jens Spahn heute die Tür einer Zeitmaschine hinter sich. Kurz danach sind nur noch seine brennenden Reifenspuren zu sehen. Sein ehrgeiziges Ziel: Er will sich selbst am Lockdown hindern.

Leider ist dies in der Realität nicht ganz so einfach. Wir befinden uns im zweiten Lockdown, während der DAX sich nach Anlaufen des hinterlegten Zielbereiches gleichzeitig mitten in der hinterlegten Gegenbewegung befindet. Dies unterstreicht, wie losgelöst die Finanzmärkte mittlerweile von der Realwirtschaft sind. Gleichzeitig befinden wir uns vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, die im Laufe des heutigen Tages stattfinden und sicherlich noch einmal für Volatilität sorgen wird.

Wir haben unsere letzte gehaltene Long Position im Dax am 28.10.2020 verkauft und nochmals Gewinn realisiert:

Solange sich die laufende Gegenbewegung unter 12199 Punkten und letztlich 12581 Punkten hält, sehen wir den Markt noch einmal in Richtung Süden abdrehen, um Notierungen im Bereich von 10500 Punkten anzulaufen. Langfristig bleiben wir dabei, dass der Index im Anschluss an die laufende Abwärtsbewegung neue Hochs im Bereich von 15000 Punkten anläuft.

Wer hier seit dem Blau hinterlegten Zielbereich mit einem Stopp unter 11200 Punkten bereits wieder auf der Longseite positioniert ist, sollte nun besonders auf den anstehenden Widerstand bei 12199 Punkten achten. Es bleibt dabei die nächsten Tage werden super volatil. Wir bereiten uns auf weitere Einstiege vor!

