FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally im November samt einem beeindruckenden Plus im Dax zum Wochenauftakt haben Anleger am Donnerstag Gewinne mitgenommen. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex um 0,48 Prozent auf 13 153,22 Punkte nach. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte drehte dagegen ins Plus und rückte um 0,25 Prozent auf 28 480,46 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,34 Prozent.

Trotz der aktuellen Verluste hat der Dax in dieser Woche bislang um etwas mehr als 5 Prozent zugelegt, auch wenn die Hürde von 13 300 Punkten nicht zurückerobert werden konnte. Dieser hatte sich das Börsenbarometer am Montag zeitweise wieder deutlich genähert. Seit Ende Oktober beläuft sich das Plus nun auf knapp 14 Prozent.