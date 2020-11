Der weltgrößte Hersteller von Baggern und Baumaschinen setzte 2019 mit weit über 100.000 Mitarbeitern 53,8 Milliarden Dollar um.

Caterpillar: CAT // ISIN: US1491231015

Was wollen Kinder werden, wollte jüngst eine europaweite Umfrage wissen. Bei Mädchen standen Ballerina, Tänzerin, und hoppla Braut, ganz oben auf der Wunschliste. Die Jungs gaben Pirat, Torwart und Baggerfahrer an. Zumindest für Letzteres tut Caterpillar alles in seiner Macht stehende, damit er wahr werden kann. Der weltgrößte Hersteller von Baggern und Baumaschinen setzte 2019 mit weit über 100.000 Mitarbeitern 53,8 Milliarden Dollar um. Daneben gehören auch Diesel- und Gasmotoren, Turbinen, Forst- und Bergbaumaschinen zum täglichen Geschäft. Dem Traumberuf der Jungs steht also nichts im Wege, doch was sollen die Mädchen tun? Am besten, sich einen angehenden Baggerfahrer angeln. Dann ist dank Caterpillar für alle gesorgt.

Primärszenario // 56%

Ab Juli zeichnete sich die Aktie durch einen steten Anstieg aus, den auch diverse bärische Störmanöver, zuletzt Anfang November, nicht verhindern konnten. In unserem ersten Szenario mit der Wahrscheinlichkeit von 56% setzt sich dieser Trend fort. So wird in den kommenden Tagen der Widerstand bei $178.90 genommen. Die Aktie setzt ihre Reise in den Norden unvermindert fort.

Chart Caterpillar

Alternativszenario // 44%

Im Szenario 2 mit einer Wahrscheinlichkeit von 44% zeigen sich die Bären störrischer. Sie durchbrechen Anfang Dezember den Widerstand von $164.88 und führen die Aktie bis zum Jahresanfang 2021 zurück zur Widerstandslinie bei $144.69. An dieser scheiterten sie schon im Oktober, und auch jetzt werden sich bullische Kräfte als stärker erweisen. Sie leiten die Trendwende ein, was in den ersten Monaten des Jahres 2021 für einen steigenden Kurs sorgt, der die Aktie bis Mitte Februar zumindest bis zum Widerstand bei $178.90 führen wird. Sollte es nochmals zu einem Abverkauf kommen würden wir diesen direkt zum aufstocken unserer Position nutzen!

Wir sind seit dem 17.09.2020 investiert bei Caterpillar und stehen aktuell knapp 9% im Plus.

Caterpillar Parameter

