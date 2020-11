Facebook nutzt bei seiner Tochter WhatsApp die Möglichkeit, in Indien ein Bezahlsystem anzubieten, wo der User direkt über die App eine Bezahlfunktion nutzen kann. WhatsApp ist im 1,3 Milliarden Einwohnerland sehr beliebt und hat mehr als 400 Millionen Nutzer. Diese Nutzerbasis könnte das Unterfangen schnell etablieren. Der Markt wird für das Jahr 2023 auf 190 Milliarden Dollar geschätzt. Wie erfolgreich Facebook vorgeht, zeigt das Beispiel Brasilien, wo die dortige Zentralbank die WhatsApp Bezahlfunktion verbieten musste. Die Zentralbanken wollen ihr Geldmonopol verteidigen, Finanzaufseher befürchten, dass diese Bezahldienste Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Steuerhinterziehung erleichtern. Zu befürchten ist, dass die Entwicklung bei Facebook behindert wird und etablierte Strukturen wie Zentralbanken selbst mit elektronischen Bezahldiensten auf den Markt drängen.

Zum Chart

Der Corona-Sell-Off erfasste Facebook im Rahmen der Erwartungen, wonach ein Kursverlust im Ausmaß der Benchmark S&P 500 beobachtet werden konnte. Überrascht hat das Papier jedoch im Rebound. Der Aktienkurs von Facebook konnte mit einem starken Rebound nach dem Corona-Sell Off sein All Time High am 26.08.2020 bei 304,67 US-Dollar markieren. In der darauf folgenden Konsolidierung hat die wichtige Unterstützung bei 241,71 US-Dollar gehalten, obwohl sie zweimal getestet wurde. Aktuell entwickelt sich der Kurs auf Basis eines Aufwärtstrends wieder in Richtung All Time High, nachdem der Widerstand bei 271,52 US-Dollar signifikant überwunden werden konnte. Für einen weiteren Anstieg spricht, dass der Kurs am unteren Ende des Aufwärtstrends liegt und zumindest das All Time Hight erneut testen wird können. Bis ins Jahr 2022 sind ordentliche Zuwächse beim Gewinn pro Aktie geplant und ergeben so ein erwartetes KGV von 20 unter Berücksichtigung der geplanten EPS in 2022. Skaleneffekte werden in Zukunft dafür sorgen, dass die Gewinne schneller wachsen als der Umsatz.