Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Lomiko Metals Inc. ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Liegenschaften, die Mineralien für sauberes und nachhaltiges Wirtschaften aufweisen. Zu diesen gehören die zu 80 % eigene „La Loutre“- und „Lac Des Iles“-Grafitliegenschaften sowie die zu 100 % im Besitz befindliche „Quatre Milles“-Grafitliegenschaft. Lomiko Metals hält 20 % an Promethieus Technologies (www.promethieus.com), das wiederum 40 % der Graphene ESD Corp. besitzt, welche 18,5 % an SHD Smart Home Devices hält (www.shddevices.com). Letzteres stellt drei elektronische Produkte her.

CEO Paul Gill

Das Projekt war Gegenstand eines unabhängigen technischen Berichts gemäß des Standards NI 43-101 für Mineralprojekte, vorbereitet von B. Turcotte und G. Servelle von InnovExplo Inc. aus Val-d'Or (Québec) und O. Peters von AGP Mining Inc., datiert auf den 24. März 2016 und eingereicht für die Graphen-Batterie-Zone des Projekts. Der Bericht enthielt eine mineralische Ressourcenschätzung von 18,4 Mio. Tonnen bei einem Gehalt von 3,19 % Kohlenstoffflockengrafit („Cg“) bei den angezeigten Ressourcen und 16,7 Mio. Tonnen bei einem Gehalt 3,75 % Cg bei den abgeleiteten Ressourcen unter Verwendung eines Grenzwerts von 1,5% Cg.

Weder die oben erwähnte Mineralressource 2016 noch die aktuellen Ergebnisse enthalten die hochwertigen Zwischensektionen aus der feuerfesten Zone im Jahr 2016 wie folgt:

116,9 Meter („m“) von 4,80 % einschließlich 15,2m von 18,04 % und 47,3m von 7,56 % inklusive 11,3m von 17,45 % Flockengrafit beim Projekt La Loutre

7,74 % Cg über 135,60m einschließlich 16,81 % Cg über 44,10m

17,08 % Cg über 22,30m und 14,80 % Cg über 15,10m

14,56 % Cg über 110,80m.

Lomiko ist aktuell bestrebt, technische Betriebe für eine 43-101-konforme Ressource und Metallurgie zu gewinnen.

Ihr Fokus liegt auf Grafit - Was macht diesen Markt so attraktiv?

Grafit hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Als Allotrop aus Kohlenstoff und eines der weichsten Mineralien der Welt reicht seine Verwendung von der Stahlherstellung bis zu Schmiermitteln. Den interessantesten Nutzen bietet es jedoch für Grafitanoden für Batterien von Elektrofahrzeugen. Es kann zu einem ein Atom dicken Zylinder aus Graphen verarbeitet werden, einem superfesten Material, das in Sportgeräten verwendet wird. Grafit kann sich wie ein Metall verhalten und Elektrizität leiten, aber auch wie ein Nichtmetall, das hohen Temperaturen standhält.

Lithium-Ionen-Batterien

Lithium-Ionen-Batterien haben eine Lithiumkathode und eine Grafitanode. Während sich eine Batterie auflädt, sammeln sich positiv geladene Lithiumionen im Elektrolyten - einer Lithiumsalzlösung - um die Grafitanode an. Eine Lithiumanode würde eine leistungsstärkere Batterie ergeben, aber Lithium dehnt sich beim Laden erheblich aus. Mit der Zeit wird die Oberfläche der Lithiumkathode rissig und Lithiumionen können entweichen. Diese bilden wiederum Verwachsungen, sogenannte Dendriten, in einem Prozess, der die Batterie kurzschließen kann. Neue und interessante Entwicklungen bei Graphen-Lithium-Batterien und Graphen-Superkondensatoren stehen im Mittelpunkt der begonnenen Graphen-Energiespeichergeräte.

Was waren die Highlights 2020?

Zu den Markthighlights gehörten:

Die Kongressabgeordneten Lance Gooden (R-TX) und Vicente Gonzalez (D-TX) haben kürzlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem die Abhängigkeit der USA von China für kritische Metalle verringert werden soll. Der Entwurf, der als „Reclaiming American Rare Earths („RARE“) Act“ bezeichnet wird, zielt darauf ab, steuerliche Anreize für die inländische Produktion von Seltenen Erden zu schaffen.

Anfang dieses Jahres führte Senator Ted Cruz ähnliche Gesetze ein, die als „Onshoring Rare Earths Act“ von 2020 oder „ORE Act“ bezeichnet wurden. Ferner gab Kanada am 18. Dezember 2019 bekannt, dass es der von den USA geführten multilateralen „Energy Resource Governance Initiative“ („ERGI“) beigetreten sei. ERGI zielt darauf ab, sichere und stabile Lieferketten für kritische Mineralien zu unterstützen, indem Optionen zur Diversifizierung der Lieferketten und zur Erleichterung von Handels- und Industrieverbindungen ermittelt werden. Kanada und insbesondere Quebec liegen ausgezeichnet, um die USA mit vielen der kritischen Mineralien zu versorgen, die sie aufgrund einer beträchtlichen Auswahl an Mineralprojekten sichern möchten. Von den 35 von den USA identifizierten kritischen Metallen ist Kanada für die USA ein beträchtlicher Lieferant für 13 solcher Mineralien, einschließlich Grafit, Lithium und Mangan.

Auszüge aus der Executive Order:

„...die Vereinigten Staaten sind zu 100 Prozent auf Importe von Grafit angewiesen, aus dem fortschrittliche Batterien für Mobiltelefone, Laptops sowie Hybrid- und Elektroautos hergestellt werden. China produziert über 60 Prozent des weltweiten Grafits und fast die gesamte weltweite Produktion von hochreinem Grafit, der für wiederaufladbare Batterien benötigt wird.“

„(i) die Vereinigten Staaten entwickeln sichere Lieferketten für kritische Mineralien, die nicht von Ressourcen oder der Verarbeitung durch ausländische Gegner abhängen;

(ii) die Vereinigten Staaten errichten, erweitern und stärken ihr Potenzial zum wirtschaftlich praktikablen Abbau kritischer Mineralien und zur Verarbeitung von Mineralien; und

(iii) die Vereinigten Staaten entwickeln weltweit wettbewerbsfähige, umfangreiche und belastbare inländische kommerzielle Lieferkettenfähigkeiten für den Abbau und die Verarbeitung kritischer Mineralien. “

Was sind die Meilensteine und Ziele für 2021?

Nach Abschluss einer Finanzierung in Höhe von US$ 750.000 am 23. Oktober 2020 plant Lomiko, an den kurzfristigen Zielen des Unternehmens zu arbeiten, die wie folgt aussehen:

Vervollständigung des Erwerbs der Liegenschaft zu 100%, die derzeit zu 80% im Besitz von Lomiko Metals ist. Vollständige Beschreibung der Metallurgie und des Grafits zur Bestätigung des Materials mit Lithium-Ionen-Anodenqualität. Fertigstellung eines technischen Berichts, um zu bestätigen, dass das Ausmaß der Mineralisierung der nahen gelegenen Imerys-Mine entspricht oder diese übertrifft, die dem internationalen Bergbaukonglomerat gehört.

Ein "technischer Bericht" bedeutet, dass der Bericht im Einklang mit den Formvorgaben gemäß 43-101F1 erstellt und eingereicht wurde und in zusammengefasster Form alle maßgebenden wissenschaftlichen und technischen Informationen enthält in Bezug auf die Liegenschaft zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des technischen Berichts.

Fertigstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“). Eine PEA ist eine Studie (anders als eine Vor-Machbarkeits- oder Machbarkeitsstudie), die eine wirtschaftliche Analyse der möglichen Rentabilität der Bodenschätze umfasst.

Wie würden höhere Mineral-/Metallpreise Ihrem Unternehmen zugutekommen?

Unser Projekt wird derzeit einer wirtschaftlichen Analyse unterzogen. Höhere Mineralpreise bedeuten, dass wir ein viel wirtschaftlicheres Projekt haben würden.

Nennen Sie die drei wichtigsten Gründe für Ihr Unternehmen:

Geringe Marktkapitalisierung und ein niedriger Preis mit immensem Wachstumsspielraum.

Der Markt für Elektrofahrzeuge fängt gerade erst an und ein dortiges Wachstum wird eine gewaltige Ausweitung des Grafitmarktes bedeuten.

Die Regierung von Quebec unterstützt uns sehr.

