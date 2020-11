Goldaktien geben nach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Axel Bruns, Professor für Medien- und Kommunikationsforschung über Twitter und Facebook: „Die wachsende Bereitschaft der wichtigsten Plattformen, problematische Inhalte mit Warnungen zu versehen oder sogar ganz zu löschen, ist grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung“.Kommentar: Wenn von der Regierungspolitik abweichende Meinungen als problematisch bezeichnet werden und eine totalitäre Diktatur eingerichtet werden soll, ist das ein Schritt in die richtige Richtung.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 50.908 Euro/kg, Vortag 51.092 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 24,45 $/oz, Vortag 24,57 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 924 $/oz, Vortag 917 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 2.196 $/oz, Vortag 2.186 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 43,75 $/barrel, Vortag 44,10 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,5 % oder 2,2 auf 141,2 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kirkland 2,8 % und Royal Gold 2,2 %. Bei den kleineren Werten geben Harte 8,0 % und Orla 6,4 % nach. Entree können 6,5 % und Monument 5,9 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Maya 6,9 %, Metallic 6,3 % und Hecla 5,6 %. Sierra verbessern sich 6,6 % und Americas Silver 3,0 %.