„Great opportunities here“ – Großartige Möglichkeiten verspricht die Werbeanzeige, die im Google-Suchfenster ganz oben erscheint, wenn man nach „Airbnb-IPO“ sucht.

Die Webseite, die sich hinter dem Link verbirgt, ist im gleichen lachsfarbenen Ton designt wie das weltweit beliebte Buchungsportal für Ferienunterkünfte.

Tatsächlich will der Hotel-Schreck aus dem Silicon Valley noch im Dezember an die Börse gehen. Künftig soll Airbnb unter dem Tickersymbol ABNB über die Tafeln der Technologiebörse Nasdaq laufen. Die Finanzmärkte fiebern schon lange auf das Debüt des Branchenführers hin, das zum größten IPO des Jahres werden könnte. Der Zeitpunkt überrascht jedoch manche Beobachter. Denn geschäftlich war das Jahr 2020 bislang ein Totalausfall. Die Corona-Pandemie hat das Geschäft nahezu zum Erliegen gebracht. In den ersten neun Monaten summierte sich der Verlust auf 697 Millionen US-Dollar.