Gerresheimer ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten. Die anstehenden Corona-Impfkampagnen und die florierenden Geschäfte mit der Pharmaindustrie stimmen den Spezial-Verpackungshersteller zuversichtlich. So sorgt der hohe Bedarf an Injektionsfläschchen für die Covid-19-Impfung für zusätzlichen Schub. Das Management schätzt, dass von den in den kommenden 24 Monaten schätzungsweise zwei bis drei Milliarden benötigten Fläschchen wohl ein Drittel von Gerresheimer geliefert werden. In absoluten Zahlen beläuft sich das auf 700 Millionen bis zu einer Milliarde Einheiten. Die Marktteilnehmer haben einen Teil der Phantasie schon in Kurszuwächse umgesetzt.

Zum Chart

Auf Jahressicht hat sich die Aktie deutlich besser entwickelt als der MDAX. Dies ist auf die stärkere Resilienz im Corona-Sell Off und dem darauf folgenden Zugewinn in der Spitze von 100 Prozent zurückzuführen. Seit Mitte Juli hat sich in Folge ein Widerstand in Höhe der magic Number von 100 Euro herausgebildet, der in dieser Zeitspanne an 9 Handelstagen getestet wurde. Die Veröffentlichung der Zahlen zum Q3 am 13. Oktober wurde von den Marktteilnehmern mit Abverkäufen quittiert. Die Aktie verlor bis Ende Oktober knappe 15 Prozent, nur um diesen Verlust bis Mitte November wieder auszugleichen. Aktuell ist der 10. Test des Widerstandes im Gange. Gelingt die Überwindung des Widerstandes bei 100 Euro, ist ein neues Level bei 112 Euro denkbar. Von unten wird das Papier beim Level 93,01 Euro und 85,01 Euro unterstützt.