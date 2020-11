Marktkommentar: EUR-Bullen setzen sich weiter durch

Die US-Finanzmärkte bleiben heute wegen Thanksgiving geschlossen und am Black Friday findet ein verkürzter Handel statt.

Die Futures aller großen US-Indizes notieren am Donnerstag nach einer gemischten Sitzung etwas über den gestrigen Schlusskursen, doch die Gewinne halten sich mit maximal 0,25% in Grenzen. Vor dem verlängerten Wochenende outperformte die Nasdaq und konnte den Abstand zur vielbeachteten Marke von 12.000 Punkten vergrößern. Der S&P 500 fiel leicht zurück und bildete ein sogenanntes „Spinning Top” aus, das auf unentschlossene Marktteilnehmer hindeutete, während der Dow Jones unterdurchschnittlich abschnitt und wieder unter 30.000 Punkte rutschte.

EURUSD versucht am Donnerstag, die Rallye für einen dritten Tag in Folge fortzusetzen und nähert sich dem im September ausgebildeten Jahreshoch bei 1,20. Am Mittwoch konnte das Paar trotz der zahlreichen Tests den mehrmonatigen Widerstandsbereich von 1,19 bis 1,1915 nicht nachhaltig durchbrechen. Seit letzter Woche wurde der Kurs immer wieder zurückgeworfen, nachdem im 4-Stunden-Chart vermehrt Umkehrsignale auftauchten. Mit dem heutigen Anstieg könnte der im März begonnene Trend fortgesetzt werden.

Der Future für den DE30 konnte am Donnerstag vorbörslich einen Teil der gestrigen Verluste ausgleichen und die Widerstandszone bei 13.300 Punkten zurückgewinnen. Entscheidend ist, dass der Anstieg im Laufe des Tages an Momentum gewinnt, um weiter Kurs auf das 500 Punkte entfernte Allzeithoch aufnehmen zu können. Wegen des Feiertages in den USA könnten jedoch wichtige Impulse fehlen. Ein gedämpfter Handel wirft die Frage auf, ob noch in dieser Woche ein Ausbruch möglich ist.



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.