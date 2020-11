Advanced Technology Research Council stellt „ASPIRE“ vor, mit dem die Schaffung zukünftiger transformativer Technologien vorangetrieben werden soll

His Excellency Faisal Al Bannai, Secretary-General of Advanced Technology Research Council (Photo: AETOSWire)

ASPIRE stimmt sich bei der Formulierung von Problemdarstellungen, die durch Forschung und Entwicklung gelöst werden können, mit branchenübergreifenden Interessenvertretern ab. Durch Präzisierung des Problems, das Festlegen von Meilensteinen und Überwachung des Projektfortschritts ebnet ASPIRE einen klaren Weg vom „Labor auf den Markt“. ASPIRE wird wegweisende Entscheidungen bei der Auswahl von Forschungspartnern und der Zuteilung von Finanzmitteln treffen. Durch ASPIRE wird sichergestellt, dass die F&E-Prioritäten mit den allgemeinen Entwicklungszielen Abu Dhabis und der VAE im Einklang stehen.

ASPIRE wird darüber hinaus große Challenges organisieren, bei denen lokale und internationale Innovatoren zusammenkommen, um an zentralen Forschungsthemen zu arbeiten, die darauf abzielen, die dringendsten Probleme der Welt zu lösen. Die Leitung solcher Wettbewerbe wird die Position Abu Dhabis und der VAE als internationales Zentrum der Spitzentechnologieforschung stärken.

In den drei Monaten seit der ersten Vorstandssitzung des Advanced Technology Research Council hat ASPIRE damit begonnen, mehrere große Challenges und internationale Wettbewerbe im Bereich der Spitzentechnologie zu planen. ASPIRE wird auch die Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC) organisieren, den alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Robotikwettbewerb, der mit einem Preisgeld von fünf Millionen US-Dollar dotiert ist. Darüber hinaus plant ASPIRE einen internationalen Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der XPRIZE Foundation. Der internationale Wettbewerb wird von Ghadan 21, dem Beschleunigungsprogramm von Abu Dhabi, finanziert, das die Entwicklung des Emirats durch Investitionen in Unternehmen, Innovation und Menschen vorantreibt.