Anzeige

Onlinehandel und Gesundheit boomen in der Coronavirus-Pandemie. JD.com will doppelt profitieren und seine Gesundheitssparte an die Börse bringen: JD Health winkt dabei eine Milliardensumme.

Onlinehandel und Gesundheit boomen in der Coronavirus-Pandemie. JD.com will doppelt profitieren und seine Gesundheitssparte an die Börse bringen: JD Health winkt dabei eine Milliardensumme.