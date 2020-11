S&P 500 überhitzt

Das favorisierte Szenario ist weiterhin ein Abprall am Fibonacci-Fächer im Wochenchart und ein Rücklauf bis zum 50er-EMA im Bereich von etwa 3.220 Punkten.

Am heutigen Donnerstag bleiben die US-Börsen aufgrund des Feiertags Thanksgiving geschlossen. Am morgigen Freitag, dem Black Friday, findet ein verkürzter Börsenhandel in den USA statt. Der nächste reguläre Börsentag ist am Montag, den 30. November.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 3.550 bis 3.600 Punkten eröffnet. Stopp bei 3.700 Punkten. Kursziel 3.250 Punkte.

S&P-500-Index (Wochenchart in Punkten): Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Strategie für steigende Kurse WKN: DFJ34N Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,62 - 6,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 2.844,70 Punkte Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 2.844,70 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.630,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,60 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DFS3EK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,61 - 1,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.830,00 Punkte Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 3.830,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.630,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.250,00 Punkte Hebel: 18,90 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: