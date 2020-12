Hyperloop Transportation Technologies beschleunigt sein Tempo mithilfe von 100 Ingenieuren von der weltweit führenden Firma Altran

Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) gab heute eine Vereinbarung mit dem weltweit führenden Dienstleistungsanbieter für Engineering und Forschung und Entwicklung, Altran, der zur Capgemini-Gruppe gehört, bekannt. Die Vereinbarung bestimmt unter anderem, dass hundert Altran-Ingenieure die Entwicklung von kommerziellen Hyperloop-Systemen für Passagiere in der HyperloopTT-Anlage in Toulouse, Frankreich – dem Aerospace Valley Europas – beschleunigen. In HyperloopTTs europäischem Forschungs- und Entwicklungszentrum ist das erste Hyperloop-System im Maßstab 1:1 beheimatet, das seit dem Jahr 2019 getestet und optimiert wird.

