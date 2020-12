Tesla will seine Produktionskapazitäten deutlich ausweiten, stößt aber an einen Engpass bei Batteriezellen. Experten zufolge kann er seinen Bedarf nicht eigenständig decken. Da kommt nun LG Chem stärker ins Spiel.

Weltweit geht der Trend in der Automobilindustrie in Richtung Elektromobilität. Die Batterie stellt dabei eine Schlüsseltechnologie dar, Batteriezellen sind heiß begehrt, die Nachfrage steigt. LG Chem reagiert.

Der südkoreanische Zulieferer von Tesla und Volkswagen will nach eigenen Angaben seine Produktionskapazitäten deutlich ausbauen. Im Auge hat das Unternehmen dabei China. 2021 ist demnach eine Verdopplung der Kapazitäten geplant.

Die in China wie auch in Südkorea hochgefahrene Produktion soll laut LG Chem den Bedarf des US-Elektroautopioniers auch auf dessen Heimatmarkt und in der geplanten Fabrik in Grünheide in Deutschland decken. "Tesla hat einfach nicht genug Batteriezellen", erklärte ein Marktexperte dazu.

Tesla-Aktie macht Pause

Die Aktie von Tesla hatte in diesem Jahr aber genug Power und ist in diesem Jahr um rund 600 Prozent gestiegen. Zuletzt legte der Titel eine Pause ein: Sowohl der Aktienkurs als auch der MACD (Momentum) stoßen an einen Widerstand. Dennoch spricht bis zum Jahresende einiges für eine Unterstützung, auch wenn der Kursanstieg besonders stark war und der MACD auf einem hohen Niveau konsolidiert. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 500 Dollar.