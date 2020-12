Bild: Die passenden Mitarbeiter für eine Steuerkanzlei zu finden, ist heute oft gar nicht mehr so leicht

„Eigentlich ist das Problem ganz einfach zu erklären.“, erläutert Konstantinos Gerasiouk, während er an seinem Schreibtisch sitzt und durch die breite Glasfront hinter ihm das an diesem Morgen so geschäftige Treiben auf dem Berliner Kurfürstendamm zu sehen ist.

„Es gibt zu wenig gut ausgebildete Fachkräfte in der Steuerbranche. Die Kanzleien stellen daher immer wieder Leute ein, die sowohl fachlich als auch persönlich gar nicht ins eigene Unternehmen passen. Die Folge: Sowohl die Qualität der Arbeit als auch die Stimmung im Team leiden darunter. Gleichzeitig trauen sich die Inhaber aber nicht, die schlechten Mitarbeiter wieder zu entlassen, weil sie Angst haben, niemand anderes zu finden. Ein klassischer Teufelskreis!“

Gerasiouk, Gründer und Geschäftsführer der PEN Personalgewinnung GmbH weiß, wovon er spricht. In den letzten Jahren halfen er und sein Team um Mitgründer Jonas Baer mit einem eigens entwickelten System – dem PEN-Prinzip – dutzenden Steuerkanzleien aus ganz Deutschland dabei, aus dieser Negativspirale herauszukommen und ihre absoluten Wunschmitarbeiter zu finden.

Die Essenz aus unzähligen Beratungsgesprächen mit Kanzleiinhabern ist, dass sich die Probleme oft gleichen: „Die Auftragslage ist für nahezu alle Steuerkanzleien hierzulande trotz der Corona-Situation rosig. Die Auftragsbücher sind voll. Doch es mangelt an guten Steuerfachangestellten und Steuerberatern, die diese Nachfrage auch bedienen können!“, berichtet Gerasiouk weiter.

In vielen Kanzleien ist es daher schon so weit gekommen, dass lukrative Mandatsanfragen abgelehnt müssen. Gerade in Zeiten mit viel Wachstumspotenzial ist das natürlich ein ärgerlicher Umstand.



Bild: Konstantinos Gerasiouk und Jonas Bear - PEN Personalgewinnung GmbH

Und auch auf anderen Ebenen rumort es: Die bestehenden Mitarbeiter können sich zumeist vor Arbeit nicht retten und sind überlastet. Was wiederum einen schlechten Einfluss auf die gesamte Stimmung im Team hat.

Natürlich leiden auch die Geschäftsführer und Inhaber darunter. Sie übernehmen anfallende Aufgaben, die eigentlich überhaupt nicht ihrer Kerntätigkeit entsprechen und leben permanent mit dem unguten Gefühl, nicht zu wissen, woher sie die nötigen Mitarbeiter bekommen sollen.

Das Paradoxe: Im Jahr 2020 sind viele Kanzleien in der Mandantenbetreuung auf Digitalisierungskurs und setzen auf moderne Methoden, z.B. in der Buchhaltung und Belegübermittlung. Doch um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, gehen sie immer noch alte Wege wie etwa klassische Annoncen in der Lokalzeitung, Stellenanzeigen auf der eigenen Homepage oder Anzeigen auf angestammten Online-Jobportalen.