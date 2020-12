Michael Welz, Gründer und Geschäftsführer der Unternehmens- und Personalberatung Passion for People GmbH

Sie wurden 2020 wieder als Top-Personaldienstleister in der Rubrik „Executive Search“ ausgezeichnet, gelten als Headhunter of the Year und belegen in der Rubrik „Client Experience“ erneut den 1. Platz.

Was machen Sie anders als Ihre Mitbewerber?

Passion for People ist eine Allianz aus erfahrenen Unternehmens- und Personalberatern und hat sich darauf spezialisiert, Wachstumsunternehmen zu begleiten.

Die Kombination aus Branchen-, Funktions- und Methodenkompetenz unserer Berater macht den Experten-Mix aus, der immer mehr von Investoren für die Betreuung ihrer Investments geschätzt wird.

Passion for People unterstützt Unternehmen, respektive deren Fach- bzw. HR-Abteilungen, in erster Linie bei schwierigen Personalsuchen.

Darüber hinaus - und das unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern - unterstützen wir beim operativen und strategischen Employer-Branding und betreuen die Führungsmannschaft unserer Kunden in der Passion for People eigenen Führungskräfte-Akademie.

Wir werden weniger punktuell für einzelne Suchaufträge beauftragt, sondern begleiten unsere Kunden mit einem wesentlich breiteren HR-Beratungsspektrum über längere Zeiträume hinweg.

Dies verstärkt nicht nur unser Kundenverständnis, sondern erhöht ebenso das Vertrauen unserer Beratung gegenüber Kandidaten und verbessert die Client Experience. Dank unserer Beratung profitieren unsere Kunden von höherer Attraktivität am Arbeitsmarkt, gewinnen Talente, die zu ihrer Unternehmenskultur passen und halten sie lange an Bord.

Unseren Kunden bieten wir zudem kommerzielle Modelle der Zusammenarbeit an, die bislang bekannte und überholte Honorarvereinbarungen mit Personalberatungen ersetzen und damit eine planbare, transparente und kostengünstige Alternative für die Unterstützung überforderter HR-Abteilungen darstellen. So vereinbaren wir beispielsweise eine monatliche Management Fee über feste Zeiträume mit unseren Kunden, in der die Suche von neuen Mitarbeitern, eine Employer Branding-Strategie mit Führungskräfteentwicklung inkludiert ist.



Der Markt hat sich durch Corona wieder vom Arbeitnehmer- zum Arbeitgebermarkt gedreht. Was bedeutet das für Sie als Personalberater?

Die These, dass sich durch Corona das Kräfteverhältnis am Arbeitsmarkt gedreht hat, möchte ich etwas diverser betrachten. Aus Unternehmenssicht kämpfen die einen mit massiven Umsatzeinbrüchen, andere profitieren in der Krise. Einerseits werden Beschäftigte im Back Office abgebaut, da sich zunehmend die Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse durchsetzt, andererseits besteht bei Unternehmen ein großer Wettbewerb um Talente.