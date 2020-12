PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Mittwoch recht lethargisch präsentiert. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,08 Prozent höher bei 3584,29 Punkten. Bereits am Dienstag hatte der Leitindex für die Eurozone nur einen kleinen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet - kurz vor dem Jahresende hält sich die Bereitschaft der Anleger für eine klare Positionierung in Grenzen.

Der französische Cac 40 gewann zur Wochenmitte 0,14 Prozent auf 5619,67 Punkte. Beim britischen FTSE 100 , der nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende euphorisch auf die Brexit-Einigung reagiert hatte, stand ein Plus von 0,26 Prozent auf 6619,75 Zähler zu Buche.