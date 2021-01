Noch sind die gröbsten Hindernisse, die Volkswagen plagen, nicht bewältigt. Aktuell lassen sich 2 Fronten erkennen. So ist zum einen ein coronabedingter Shutdown zumindest in gewissen Regionen in Europa und in den USA nicht vom Tisch, nachdem die Neuinfektionen beispielsweise in Deutschland trotz Lockdown light auf einem relativ hohen Niveau verharren. Zum anderen leidet die Autoindustrie an einem globalen Engpass an Mikrochips. Die auf Autochips spezialisierten Unternehmen Infineon und NXP lassen zum Großteil beim weltweit größten Auftragsfertiger TSMC in Taiwan produzieren, der aktuell seinen wichtigsten Abnehmer Apple bevorzugt. Beide Hindernisse sollten bis Mitte Q2 2021 überwunden werden und den Autoausstoß normalisieren. Eventuell könnte Volkswagen dann von einer Welle an Bestellungen profitieren, indem der Markt aufgeschobene Käufe nachholt. In China kann Volkswagen ein ähnliches Szenario schon beobachten.

.

Zum Chart

.

Der Volkswagen-Chart sieht sehr stark aus, nachdem die obere Begrenzung des mittlerweile 7 Monate andauernden Seitwärtsmarkt in den letzten zwei Handelstagen bei 155 Euro signifikant nach oben hin durchbrochen wurde. Hier reagieren die Marktteilnehmer auf die guten Auslieferungszahlen in China, die darüber hinaus noch durch den Chipmangel eingebremst werden. Laut Prognose sind wieder ordentliche Gewinnzuwächse geplant und so sollte das erwartete KGV für das Jahr 2023 bei 4,47 liegen. Zum Vergleich erreicht das KGV für dieselbe Periode bei Tesla 147. Langfristig sollten sich diese Zahlen ein wenig annähern. Höchstwahrscheinlich ist in der Tendenz ein Kursrückgang bzw. eine Stagnation auf Seiten von Tesla und ein Kursanstieg bei Volkswagen. Bei eventuellen Kursverlusten ist das Papier mit den Unterstützungen bei 154,92 Euro und 141,39 Euro gut aufgestellt. Als Kursziel für die nächsten Monate sollte das Niveau bei 185,66 Euro dienen.