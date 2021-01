---------------------------------------------------------------------------

Endor AG mit positivem Ausblick für 2021: Deutliches Wachstum bei Umsatz und Ertrag



- Konzernumsatz erstmalig in dreistelliger Millionenhöhe und steigender Gewinn für 2021 erwartet



- Sehr gute Aussichten für den Bereich des virtuellen Rennsports (Simracing) auch durch erwarteten Launch des neuen Renn-Videospiels Gran Turismo 7 (GT7)

- Weitere Investitionen in Personal, R&D und Marketing geplant

Landshut, 25. Januar 2021 - Der Vorstand der Endor AG hat seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 konkretisiert. Demnach rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz der erstmalig in dreistelliger Millionenhöhe liegen soll bei zeitgleich steigenden Gewinnen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2020 betrug der Konzernumsatz nach vorläufigen Zahlen 90 Mio. Euro. Damit zeigt sich das Management optimistisch im Geschäftsausblick trotz des 2021 pandemiebedingt herausfordernden Umfelds.



Thomas Jackermeier, CEO der Endor AG: "Aufgrund der sich ständig wechselnden Pandemiesituation ist es aktuell schwierig exakte Prognosen aufzustellen. Wir haben jedoch gesehen, dass die Corona-Pandemie im Jahr 2020 keinen negativen Effekt auf unser Geschäft hatte. Im Gegenteil, die Ausgangsbeschränkungen, so belastend diese auch sind, förderten die Spielfreude der Konsumenten und auch deren Bereitschaft, in Lenkräder und anderes Equipment zu investieren. Unser Wachstum ist aber nicht allein auf diese Effekte zurückzuführen. Auch vor der Pandemie haben wir bereits eine stark steigende Nachfrage im Bereich Simracing - also dem virtuellen Rennsport - beobachtet und wir rechnen damit, dass sich das Wachstum gegenüber 2020 zwar deutlich verlangsamt aber sich auch in den nächsten Jahren fortsetzt."



Dabei hat die Endor AG bereits in der Vergangenheit die Marke Fanatec als Spezialist für Simracing-Zubehör erfolgreich etabliert und profitiert so in besonderem Maße vom E-Sports-Boom. Für die optimale Positionierung der Marke soll im neuen Geschäftsjahr auch die Erweiterung der bestehenden Partnerschaft mit SRO Motorsports Group dienen. Dabei wird die Marke Fanatec mehrjähriger Titelsponsor der renommierten Fanatec GT World Challenge und der neuen Fanatec GT2 European Series und ist somit in der Medienwelt präsent, wenn erstmals bei einer Rennserie realer und virtueller Sport in einer Disziplin vereint werden.