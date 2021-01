Zuletzt thematisierten wir die Aktie von Advanced Micro Devices zu Wochenbeginn, kurz vor der Veröffentlichung der frischen Quartalsergebnisse.

Zuletzt thematisierten wir die Aktie von Advanced Micro Devices zu Wochenbeginn, kurz vor der Veröffentlichung der frischen Quartalsergebnisse. Mittlerweile liegen die Zahlen auf dem Tisch. Obwohl diese durchaus zu überzeugen wussten, sprang der Funke nicht auf die Aktie über…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 25.01. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen ging die Aktie in eine Seitwärtsbewegung über und konsolidierte damit fulminante Rally der Vormonate. Die Begrenzungen der Range sind mittlerweile gut ausgebaut. Insofern könnte das Verlassen der Handelsspanne ein starkes Signal (in jedwede Richtung) liefern. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Advanced Micro Devices muss über das massive Widerstandscluster 98 / 99 US-Dollar (im besten Fall werden auch gleich die 100 US-Dollar übersprungen), um ein frisches Kaufsignal zu aktivieren. Damit würde sich für die Aktie die Tür auf der Oberseite öffnen. Auf der Unterseite ist Obacht geboten, sollte die Aktie unter die Zone 90 / 88 US-Dollar abtauchen. Mit Blick auf die Relevanz dieser Unterstützung wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich, sollte es zu einem Rücksetzer unter die 88 US-Dollar kommen.“

AMD konnte mit den Zahlen überzeugen und toppte mit ihnen auch die Erwartungen des Marktes. AMD wies für das 4. Quartal 2020 einen Umsatz in Höhe von 3,24 Mrd. US-Dollar aus; nach 2,13 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Gewinn wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 1,78 Mrd. US-Dollar angegeben, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn mit 0,636 Mrd. US-Dollar (EPS 0,52 US-Dollar). Die Zahlen lagen oberhalb der Erwartungen des Marktes. Für das aktuelle 1. Quartal 2021 erwartet das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 3,1 bis 3,3 Mrd. US-Dollar.

Dass die Aktie nicht auf die starken Zahlen reagierte, ist bezeichnend für die aktuelle von Konsolidierungsbestrebungen dominierte Phase.

Aus charttechnischer steht der Bereich von 90 / 88 US-Dollar unter Druck. Sollte es für die AMD-Aktie signifikant unter diese Unterstützung gehen, könnte es brenzlig werden. Eine zeitliche und preisliche Ausdehnung der Korrektur würde in diesem Fall drohen. Sollte es hierzu kommen, müsste man auch potentielle Bewegungsziele bei 80 US-Dollar und 74 US-Dollar thematisieren. Der kurzfristige Aufwärtstrend (rot) steht bereits jetzt im Feuer.