Kissigs Portfoliocheck: Für Ken Fisher ist genau jetzt die beste Zeit für Big Techs wie Amazon und Microsoft

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 126. Portfoliocheck nehme ich wieder das Depot vonvor, der mal Value Investor ist, wenn dieser Ansatz die besseren Renditen verspricht, und Growth Investor, wenn es hiermit mehr zu verdienen gibt. Obwohl wir im 1. Quartal 2020 den schnellsten und stärksten Wirtschaftseinbruch der Geschichte zu verzeichnen hatten mit entsprechend dramatisch eingebrochenen Aktienkursen, erfolgte bis heute eine ebenso schnelle und rapide Aufholjagd – der Börsen. Fisher witzelte daher jüngst, der Crash, obwohl es wirklich ein Crash war und die längste Hausse aller Zeiten beendete, sähe nun aus wie eine zu starke Korrektur, die den alten Bullenmarkt nur kurz mal durchgeschüttelt hätte. Zwar befinden wir uns gerade am Anfang einens neuen Bullenmarkts, aber der fühle sich an wie die Schlussphase eines alten Bullenmarkts. Und in einer solchen Phasen würden besonders die großen Technologieriesen besonders gut laufen.Und die hat auch Ken Fisher hoch gewichtet und seine größten Positionen im 4. Quartal 2020 sogar noch weiter aufgestockt:[WKN: 906866],[WKN: 870747],. Bisher lag Fisher damit goldrichtig. Und die jüngsten Quartalszahlen machen Lust auf noch mehr...