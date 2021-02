Insgesamt beherrscht ein langfristiger Aufwärtstrend das Handelsgeschehen in der McDonald’s-Aktie, den Rekord markierte das Papier im Oktober letzten Jahres bei 231,91 US-Dollar. Dann aber fiel der Wert in eine abwärts gerichtete Konsolidierung und setzte bis Ende Januar auf ein Verlaufstief von 203,11 US-Dollar zurück. Das Ganze spielt sich jedoch in einem immer enger werdenden Korridor ab, sodass hieraus ein abwärts gerichteter Keil abgelesen werden kann. Derartige Kursmuster kommen in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster vor und werden überdurchschnittlich häufig in der übergeordneten Trendrichtung aufgelöst. Das Papier von McDonald’s könnte genau vor solch einem Ereignis stehen.

Interessante Ausgangslage

Sollte sich die Annahme des bullischen Keils durch einen Anstieg mindestens über ein Niveau von 216,00 US-Dollar bewahrheiten, könnte das Papier von McDonald’s direkt an seine zentrale Hürde der letzten Jahre um 221,93 US-Dollar zulegen. Darüber würde schließlich das Jahreshoch aus Ende 2020 bei 231,91 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Im übergeordneten Zählalgorithmus könnte McDonald’s mittelfristig sogar an 250,00 US-Dollar weiter ansteigen. Für dieses Szenario kann zum Beispiel das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA4DXK zum Einsatz kommen. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall das Niveau von 209,00 US-Dollar zunächst aber nicht überschreiten. Rücksetzer unter 203,11 US-Dollar würden dagegen weiteres Abschlagspotenzial auf 200,00 US-Dollar freisetzen. Darunter findet McDonald’s bei rund 190,00 US-Dollar weitere Unterstützungen vor.