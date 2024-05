Zwar besteht noch die leise Hoffnung auf einen Turnaround im Bereich der Kursmarke von 77,81 US-Dollar beim WTI-Future, der deutliche Rücksetzer am Freitag von den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 spricht aber Bände. Gelänge nämlich ein Ausbruch über 80,00 US-Dollar, hätte ein Test des laufenden Abwärtstrends stattfinden können. Stattdessen scheinen weiter fallende Notierungen das Bild für die nächsten Tage und Wochen zu bestimmen, was sich schon bald in Kursen unterhalb von 77,64 US-Dollar zeigen dürfte. Als nächste Anlaufstelle wäre der Bereich um das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 75,33 US-Dollar zu nennen und würde sich entsprechend für ein Short-Investment qualifizieren. Auf der Oberseite bedarf es dagegen Notierungen deutlich über dem Niveau von 84,50 US-Dollar, damit noch einmal die Jahreshochs bei 87,60 US-Dollar als potenzielle Ziele ausgerufen werden können.

Trading-Strategie: