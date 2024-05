In dem unlängst favorisierten Kaufsignal in der Hypoport-Aktie gelang es zunächst auf 246,00 Euro zuzulegen, nach einer kurzen Konsolidierungsphase schossen die Notierungen in den letzten Tagen über die markante Widerstandszone zwischen 258,20 und 273,00 Euro weiter hoch. In der Spitze markierte Hypoport am Freitag ein Verlaufshoch bei 293,00 Euro. Auf Stundenbasis ist jedoch eine eklatante Gegenwehr bärischer Marktteilnehmer zu verzeichnen, was auf gewöhnliche Gewinnmitnahmen zurückzuführen ist. Die äußerst steile Kursrallye der letzten Tage dürfte in der aktuellen Form so nicht weiter fortgesetzt werden, übergeordnet wird der Aktie aber ein Anstieg an rund 400,00 Euro zugetraut. Potenzielle Auffangpunkte findet der Wert nun bei 273,00 und darunter 246,00 Euro vor. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich die Annahme einer größeren Konsolidierung zurück auf 218,20 bzw. den EMA 200 auf Tagesbasis bei 211,70 Euro stützen. In bärisches Fahrwasser dürfte der Wert dagegen erst unterhalb von 200,00 Euro eintauchen. Eine Zinssenkung im Euroraum dürfte das Papier dagegen wieder deutlich attraktiver machen und die Kurse entsprechend anheizen. Übrigens, zum Wochenende und zum Wochenanfang hin gehen die Spreads bei Nebenwerten wir Hypopoprt in den entsprechenden Zertifikaten weit auseinander, einige Minuten nach Beginn des regulären Handels pendelt sich die Differenz zwischen ein und zwei Cent wieder ein.

Trading-Strategie: