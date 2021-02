In den USA ist es geradezu zu einem Volkssport geworden, bei stärker (von Hedgefonds) geshorteten Aktien einen Short-Squeeze auszulösen. Nach GameStop und den Meme-Aktien sind es nun die Aktien aus dem Bereich Cannabis,

In den USA ist es geradezu zu einem Volkssport geworden, bei stärker (von Hedgefonds) geshorteten Aktien einen Short-Squeeze auszulösen. Nach GameStop und den Meme-Aktien sind es nun die Aktien aus dem Bereich Cannabis, die man versucht "to the moon" zu schicken. Aber das klappt - wie bei GameStop - scheinbar nicht unbegrenzt, im Laufe des heutigen Handelstages kommen die Cannabis-Werte wieder sehr deutlich zurück. Faktisch zocken Millionen von Amerikanern bereits jetzt mit den erwarteten nächsten Stimulus-Schecks, aber anders als zuvor sind die finanziellen Reserven der Amerikaner diesmal deutlich geringer - und damit offenkundig auch die Verlust-Toleranz der Neu-Spekulanten. Erklärt das die schnellen Einbrüche der gehypten Aktien? Vor Anfang März jedenfalls dürften die Stimulus-Schecks nicht eintreffen..

