Wir haben in meinem letzten Aktienbericht vom Wochenende schon eine Dax Aktie besprochen die knapp 1000% Kurspotenzial auf Sicht der nächsten 10 Jahre hat.

Ich möchte Ihnen heute einen Titel vorstellen der selbst einen gewichtigen Anteil meines Depots ausmacht und den wir für eine sehr solide Langfrist-Investition halten. Viele von Ihnen können sich vielleicht gar nicht vorstellen, welch gigantische Chancen der Aktienmarkt bietet – gerade jetzt!

Wir wissen, dass einigen von Ihnen die vergangenen drei Korrekturen, 2000, 2008 und 2020 noch in den Gliedern stecken. Da haben eine Menge Leute sehr viel Geld verloren. Trotzdem werden wir nicht müde, Ihnen mitzuteilen, dass es gerade diese Korrekturen sind, die ein fabelhaftes Geschenk darstellen. Im übergeordneten Bild – und das mag für den einen oder anderen komisch klingen – waren diese drei Korrekturen notwendig, völlig gesund und absolut verhältnismäßig.

Das zuletzt Genannte mag noch verwirrender klingen, aber wir alle müssen uns darüber im Klaren sein, dass jeder Markt ein organisches Ganzes ist. Je höher ein Markt steigt, desto stärker wirken sich Zwischen-Korrekturen in absoluten Zahlen auf dem Weg nach oben aus. Prozentual hingegen können wir zu keiner Zeit feststellen, dass wir es mit außergewöhnlich dramatischen Ereignissen zu tun bekommen haben. Es ist ein Unterschied, ob ein Markt von 8.000 Punkten 50% abgibt, oder ob er das von 20.000 Punkten aus macht. Prozentual dasselbe, aber der absolute Punktwert wird mit steigenden Kursen immer heftiger. Darauf müssen wir uns in Zukunft einstellen. Wer versteht damit umzugehen wird die Börse als immer profitabler Wahrnehmen da die Korrektur zwar scharf aber deutlich kürzer ausfallen und die Aufwärtsbewegungen implulsiver als in der Vergangenheit.

Infineon: IFX // ISIN: DE0006231004

Exakt wie bei der Deutschen Telekom erwarten wir NICHT, dass Infineon das Schicksal der Insolvenz ereilt, sondern, dass sich dieser Titel fängt und auf der Oberseite Alarm macht.

Tatsächlich ist das Chartbild von Infineon schon deutlich besser, als das der Deutschen Telekom. Wir haben seit Erreichen des brutalen Tiefs aus dem Jahre 2009 einen sehr schönen Impuls im Chart – ein Befreiungsschlag, wenn man so will. Sehr wichtig wie wegweisend war die März-Korrektur aus 2020. Seitdem macht die Infineon-Aktie genau das, was sie soll: Sie steigt impulsiv.

Auf dem folgenden Chart können Sie sehen, welche Bewegung uns bevorsteht. Als Langfrist-Mindest-Ziel sehen wir die €115 .

Wir werden in der Folge jede uns bietende Möglichkeit nutzen, um unsere Position weiter auszubauen, denn diese Langfrist-Chance wollen wir uns keinesfalls entgehen lassen. Das sollten Sie auch nicht. Freuen Sie sich also auf die nächsten Einstiegsbereiche. Es ist noch nicht zu spät, auf diesen Titel zu setzen.

Im Detail befinden wir uns momentan hier:

Primärszenario

Nach punktgenauem Erreichen unserer letzten grünen Box bewegt sich der Kurs brav Richtung Norden, genauso, wie wir es vorausgesehen haben. Wir gehen davon aus, dass wir es mit einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung zu tun haben, die uns bezüglich eines weiteren Einstiegs etwas Geduld abfordert. Höchstwahrscheinlich werden wir erst wieder in der €40-Region mit einer markanteren Zwischen-Korrektur rechnen können. Diese werden wir abermals nutzen, um unsere Position weiter auszubauen. Auf Sicht der nächsten Jahre hat die Aktie von Infineon ein Potenzial von ca. 400%. Wir werden bis dahin noch 4-5 weitere Käufe in die Aktie tätigen um unsere Position immer weiter aufzustocken. Mit unserer aktuellen Infineon Position stehen wir ca. 30,88% im Gewinn.

Sie können für alle 30 Dax Aktien und alle 30 Dow Jones Aktien das Positionsmanagement erhalten (Einstiege, Ausstiege, Stopps, Gewinnmitnahmen). Überzeugen Sie sich selbst!

Anmeldung: www.hkcmanagement.de