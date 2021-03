Peking (ots/PRNewswire) - Während China in eine neue Entwicklungsphase eintritt,

rüsten sich verschiedene Regionen und Sektoren im ganzen Land, um die Qualität

der Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu verbessern.



In einer Podiumsdiskussion, während der laufenden "Two Sessions" in China,

betonte Präsident Xi Jinping mehrere Schlüsselbegriffe, die für die Entwicklung

in den kommenden Jahren entscheidend sind: neues Entwicklungsparadigma, grüne

Transformation, menschenzentrierte Philosophie und hochwertige Entwicklung.







Entwurf für den 14. Fünfjahresplan (2021-2025) für wirtschaftliche und soziale

Entwicklung und langfristige Ziele bis zum Jahr 2035, der auf der vierten

Sitzung des 13. nationalen Volkskongresses (NPC), Chinas oberster Legislative,

überprüft wird.



Neues Entwicklungsparadigma



Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei

Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, rief am

Freitag die Autonome Region Innere Mongolei im Norden Chinas dazu auf, dem neuen

Entwicklungsparadigma des Landes zu dienen und sich in dieses zu integrieren.



In Gesprächen mit anderen Gesetzgebern aus der Region forderte er, die Innere

Mongolei zu einer nationalen Basis für wichtige Energie und strategische

Ressourcen, zu einer Produktionsbasis für Landwirtschaft und Viehzucht und zu

einem Tor für die Öffnung nach Norden auszubauen.



Xi sagte, die Innere Mongolei solle ihre Rolle bei der Etablierung des neuen

Entwicklungsparadigmas des "dualen Kreislaufs" finden, bei dem sich der Inlands-

und der Auslandsmarkt gegenseitig verstärken, wobei der Inlandsmarkt die

Hauptstütze darstellt.



Grüne Transformation



Die Innere Mongolei sollte sich bemühen, die grüne Transformation von

Schlüsselindustrien und -bereichen zu verstärken, eine sauberere Produktion zu

fördern und die grüne und kohlenstoffarme Entwicklung zu beschleunigen, sagte

Präsident Xi und drängte darauf, die intelligente und grüne Entwicklung

verwandter Sektoren nach oben zu fördern.



Grüne Entwicklung war auch ein Hauptthema während Xis Diskussion mit

Gesetzgebern aus der nordwestchinesischen Provinz Qinghai am Sonntag. Er sagte,

Qinghai solle dem Umweltschutz Priorität einräumen, eine qualitativ hochwertige

Entwicklung fördern und ein qualitativ hochwertiges Leben für die Menschen

schaffen. Er forderte die Provinz auf, neue Erfolge beim Schutz der Ökologie im

Qinghai-Tibet-Plateau zu erzielen und die nachhaltige Entwicklung

voranzutreiben.



