Ende Oktober markierte EUR/HUF sein vorläufiges Hoch um 369,5899 HUF und ging in einen Abwärtstrend über. Dies war an der Stelle nach einer vorherigen und äußerst steilen Rallyephase auch nicht verwunderlich. Den Tiefpunkt markierte das Paar schließlich Mitte Dezember um den 200-Tage-Durchschnitt und prallte daran wieder zur Oberseite ab. Anfang dieses Monats gelang es den laufenden Abwärtstrend schließlich mit einem Kurssprung über das Niveau von rund 365,00 HUF zu beenden und ein reguläres Kaufsignal aufzustellen. Dabei entpuppte sich der Abwärtstrend als bullische Flagge und hat auf mittelfristiger Basis weiteres Kurspotenzial freigesetzt, welches für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden kann.

Pullback erfolgreich beendet

Der kurzzeitige Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau scheint mit den jüngsten Gewinnen der letzten Tage nun abgeschlossen zu sein, weitere Gewinne sind zunächst an den Jahreshochs bei 368,1034 sowie darüber an den Verlaufshochs aus 2020 bei 369,5899 HUF sehr wahrscheinlich geworden. Mittelfristige Ziele können sogar in den Bereich von 378,5510 HUF folgen. Wer sich den bullischen Investoren anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFP3AK zurückgreifen. Bärische Signale würde das Paar dagegen bei einem Rückfall unter 364,00 HUF aussenden, Rückschläge zurück in den Bereich von zunächst 360,00 sowie 357,3909 HUF müssten dann zwangsläufig eingeplant werden.