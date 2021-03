NEW YORK (dpa-AFX) - Vor wichtigen geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank (Fed) haben die Kurse an der Wall Street am Mittwoch teils deutlich nachgegeben. Dabei gerieten die Tech-Indizes stärker unter Druck als der marktbreite S&P 500 und der US-Leitindex Dow Jones Industrial .

Der Dow hielt sich zuletzt minimal im Minus bei 32 804,86 Punkten. Der S&P 500 verlor 0,56 Prozent auf 3940,41 Punkte, nachdem er am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,92 Prozent auf 13031,85 Punkte nach unten.