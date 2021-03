DGAP-Ad-hoc: Nagarro SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Nagarro SE: Vorläufige Ergebnisse 2020



22.03.2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





22. März 2021, Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200 | WKN: A3H220 | FRA: NA9) - Das Geschäft von Nagarro erholt sich weiter von der COVID-Pandemie. Auf Basis vorläufiger und noch nicht geprüfter Zahlen entspricht die Entwicklung des Unternehmens für 2020 der Prognose, die von der Allgeier SE in der Ad-hoc-Mitteilung am 10. November 2020 veröffentlicht wurde. Allgeier war bis zur Abspaltung die Muttergesellschaft der Nagarro. Nagarro bekräftigt die angestrebte organische Umsatzwachstumsrate für 2021 in der Größenordnung von 15 % und eine angestrebte organische Umsatzwachstumsrate mittelfristig in der Größenordnung von 20 %. Mittelfristig strebt Nagarro eine bereinigte EBITDA-Marge in der Größenordnung von 15 % an.

Gemäß vorläufiger Zahlen erwirtschaftete Nagarro im Geschäftsjahr 2020: