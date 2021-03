Bis Anfang 2020 lief es für die American Express-Aktie wie am Schnürchen gezogen gen Norden aufwärts, dabei erreichte das Papier einen Wert von 138,13 US-Dollar. Der Corona-Crash zwang die Aktie kurzzeitig auf 67,00 US-Dollar abwärts, aber bereits Anfang dieses Jahres gelang es die Verluste verursacht durch den Corona-Crash wieder vollständig auszubügeln. Infolgedessen erreichte American Express sogar ein Rekordhoch bei 151,46 US-Dollar. In den letzten Tagen kam es dabei zu einem regulären Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um 138,13 US-Dollar, der in Verbindung mit der aktuellen Wochenkerze in Form eines bullischen Hammers nun ein Ende finden könnte.

138,2 % Fibo im Fokus

Gelingt es den Support bei 138,13 US-Dollar per Wochenschlusskurs zu bestätigen, steigt die Wahrscheinlichkeit für die folgenden Wochen eines Rückläufers zurück an dir Rekordstände von 151,46 US-Dollar merklich an. Übergeordnetes Ziel stellt aber das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 165,30 US-Dollar dar. Daher könnte es lohnenswert sein ein Long-Investment an aktueller Stelle abzuschließen, hierzu kann beispielsweise der Call-Optionsschein WKN KA0USJ zum Einsatz kommen. Sollte American Express allerdings unter 135,00 US-Dollar durchgereicht werden, müsste die nächste Unterstützung um 125,04 US-Dollar zum Zuge kommen. Darunter findet American Express bei 117,20 US-Dollar einen weiteren Support vor.